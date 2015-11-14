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Dünya

Ruhani, Vatikan ve Fransa gezilerini iptal etti

iran cumhurbaşkanı, Papa Francesco ile Vatikan'da bir araya geleceğini duyurmuştu

14 Kasım 2015 11:00

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Paris'in farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda en az 129 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine İtalya, Vatikan ve Fransa'ya yapacağı gezileri iptal ettiği bildirildi. Resmi haber ajansı IRNA daha önce Ruhani’nin Papa Francesco ile Vatikan'da bir araya geleceğini duyurmuştu. Ruhani, Salı günü de Fransa'da temaslarda bulunacaktı.

CİHAN'nın haberine göre; IRNA'ya konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Paris'te gerçekleştirilen terörist saldırılar ve evsahipleriyle yapılan görüşmeler üzerine İran Cumhurbaşkanı İtalya, Vatikan ve Fransa'ya yapacağı ziyareti daha uygun bir zamana erteledi." ifadesini kullandı.

Ruhani, IRNA'da yayınlanan mesajında saldırıları 'insanlık dışı bir suç' diyerek kınadı.

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