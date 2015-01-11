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Paris katliamını yapanlar için İstanbul'da cenaze namazı!

Gıyabi cenaze namazı sırasında çekildiği belirtilen fotoğraflarda Aczmendi tarikatının lideri olan Müslim Gündüz de görülüyor

11 Ocak 2015 19:29

Fransa'da Charlie Hebdo mizah dergisine silahlı baskın düzenleyerek 12 kişiyi katleden Kouachi kardeşler için İstanbul'daki Aczmendi Dergâhında gıyabi cenaze namazı kılındı.

Paris’te 17 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırılarının yarattığı şok sürerken İstanbul ’da bu terör eylemlerini gerçekleştiren saldırganlar için cenaze namazı kılındı. Daha önce de sansasyonel etkinlik ve yürüyüşlerle gündeme gelen ‘Aczmendi’ tarikatının İstanbul’daki dergâhında kılınan cenaze namazını, tarikatın lideri Müslim Gündüz de Twitter hesabından duyurdu.

Habercedid.com isimli bir sitede Müslim Gündüz’ün sosyal medya aracılığıyla paylaştığı fotoğrafın İstanbul’daki Aczmendi dergâhında kılındığı bilgisi yer aldı.

Sitede, "Aczmendi Dergahı'nda şehit Kuaşi kardeşler için gıyabi cenaze namazı kılındı!" başlığıyla verilen haberde, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırı için ‘operasyon’ denilerek, “ehl-i küfrün paçasını tutuşturan, aşağılık karikatüristleri cehenneme yollayan yiğit Kuaşi kardeşler için Aczmendi Dergahı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı" ifadelerine yer verildi.

Gıyabi cenaze namazı sırasında çekildiği belirtilen fotoğraflarda Aczmendi tarikatının lideri olan Müslim Gündüz de görülüyor.

 

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