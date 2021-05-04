Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Uzmanı Prof. Ögel'den alkol yasağı yorumu: Yasaklar kullanmayı azaltmaz, hatta tersi etki yapar

3- Yasaklar kullanmayı azaltmaz, hatta tersi etki yapar, sarhoşluk sıklığı artar. Bunları hem tarihte, hem de yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarında gözlenmiştir."

Ne olmuştu?

Türkiye'nin 17 gün boyunca tam kapanmaya gideceğinin açıklanmasının ardından, hafta sonları uygulanan içki satışı yasağının uygulanıp uygulanmayacağı da tartışma konusu olmuştu.

Genelgede alkollü içki satışı yasağına ilişkin herhangi bir madde yer almamasına rağmen, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Genelgede 'alkol satışı yasak' diye bir ibare, madde dahi yok... Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

27 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" yanıtını vermişti.

Hukukçular ve kamuoyu, söz konusu kararın hukuk aykırı olduğunu ve yaşam tarzına müdahale olduğunu savunmuş, duruma tepki göstermişti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de satış yasağına ilişkin genelge gelmediğini ifade ederek, "Ne yapacağız, biz kendi kendimize 'Yasal düzenleme yayımlanmadı ama yasak var' deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız? Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘yasak geldi, satmayın' deriz." açıklamasını yapmıştı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı (TTBP) Özgür Aybaş, tam kapanmanın uygulanacağı 17 günde alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin olarak, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi. İçişleri Bakanlığı ise, Aybaş'ın açıklamasından bir süre sonra, yaptığı açıklamada, "alkol yasağı" ile ilgili bir ifade kullanmadı; resmi açıklamalar dışındaki duyurulara itibar edilmemesini istemişti.

Daha sonra Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada, alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek. Kısıtlamalar başladığında (14 Nisan) 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru..." demişti.

Marketler ve tekel bayileri, yasakla ilgili yazılı bir belge olmadığı gerekçesiyle içki satmaya devam etmişti.

Tartışmalar sürerken, bazı illerde, il hıfzıssıhha kurullarının kararları gerekçe gösterilerek, alkol satışı yasaklanmıştı.

Son olarak, İçişleri Bakanlığı, 3 Mayıs akşamı gece 81 ilin valiliğine "Market Tedbirleri" başlığı altında bir genelge göndermişti.

Genelgede, "7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek" açıklaması yapılmıştı.