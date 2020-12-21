Rudy Gobert’ten tarihi sözleşme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz’de forma giyen Rudy Gobert, takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. NBA tarihine geçen bu kontrata göre Gobert, 5 yıl için 205 milyon dolar kazanacak. Bu, NBA tarihinin en yüklü üçüncü sözleşmesi olarak tarihe geçerken Gobert de en yüklü kontrata sahip pivot oldu.

28 yaşındaki All-Star basketbolcu takımıyla şu ana kadar 474 maça çıkan Fransız yıldız bu maçlarda, 11.7 sayı, 2.2 blok, 1.4 asist 11.0 ribaund ortamaları yakaladı. Sosyal medyadan da bir açıklama yayımlayan Gobert, "Şampiyonluk kazanmak istiyorum. Bu kadroyla, koçla, arkadaşlarımla kazanmak istiyorum" dedi.

Fransız pivot, geçen sezonu 15.1 sayı 13.5 ribaund 1.5 asist ve 2 blok ortalamalarıyla tamamlamıştı.