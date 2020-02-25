Rubik küplerinden yapılan Mona Lisa 480 bin Euro'ya satıldı!

İtalyan ressam Leonardo Da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosunun rubik küplerinden yapılma bir kopyası yaklaşık yarım milyon Euro'ya alıcı buldu.

Euronews'in haberine göre, 'Vintage' pikselli video oyunundan esinlenerek 2005'te tasarlanan ve 330 rubik seramik küpten yapılan eser, Invader takma adıyla tanınan Fransız sanatçı Franck Slama'ya ait.

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir açık artırmada, tahminlerin 4 katı üstünde alıcı bulan eser, 480 bin Euro'ya satıldı.

Daha çok geceleri çalışıp, basın mensuplarının karşısına maske ile çıkan Invader, mozaik çalışmaları ile tanınan bir sanatçı.