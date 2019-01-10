RTÜK'ten Yemekteyiz'e para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun dün gerçekleştirilen toplantısında, gündüz kuşağındaki programlar ve bazı diziler görüşüldü. RTÜK, TV 8 ekranlarında yayınlanan 'Yemekteyiz' programında çocuk gelişimine uygun olmayan unsurlar tespit ederek kanala ceza verilmesini kararlaştırdı.

Sinirlenerek eşyaları fırlatmıştı

Sözcü'de yer alan habere göre; 'Yemekteyiz' programında, genç bir yarışmacının sinirlenmesini gerektirecek bir durum olmadığı halde diğer yarışmacılara karşı terbiye ve saygı sınırlarını aşan tavırlar sergilediği, hırsla parmağını salladığı, bıçak ve eliyle masaya şiddetle vurduğu, mutfakta eşyaları fırlattığı görüldü.

TV 8'e para cezası verildi

Şiddet içerikli davranışların kesilmeden ekrana getirildiği tespitiyle TV 8'e ilgili yasanın, "Radyo ve televizyon hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izlenebileceği zaman diliminde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası verildi.