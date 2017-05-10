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Medya

RTÜK'ten TVnet'e “Atatürk'e hakaret” cezası

Yeni KHK kapsamında en üst seviyeden ceza verildi

10 Mayıs 2017 19:52

RTÜK, "Derin Tarih" isimli programda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle TVnet kanalına en üst oran üzerinden para cezası verilmesine karar verdi

RTÜK Üst Kurul toplantısında TVnet kanalında 6 Mayıs 2017 saat 22.30'da yayınlanan "Derin Tarih" isimli programda Atatürk'e hakaret edildiğine ilişkin iddialar görüşüldü.

Üst Kurul toplantısından çıkan kararda, Atatürk'ün özel hayatının irdelendiği programda, Atatürk'ün hayatına girdiği iddia edilen kadınların adlarının ve fotoğraflarının gösterildiği, bu isimlerden bazılarının evli olduğunun vurgulandığı, aynı anda birden fazla kadınla ilişkisinin olduğunun iddia edildiği ve aziz hatırasına saygısızlık niteliği taşıyan "M. Kemal'in Gönül Galerisi" gibi alt yazı başlıklarının yer aldığı belirtildi.

Kararda, söz konusu yayınla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milli ve manevi değeri Mustafa Kemal Atatürk'ün saygınlığını azaltmak, itibarsızlaştırmak ve nefret duyguları oluşturmak amacının güdüldüğü görüşüne yer verildi.

Kararda, 5186 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'da, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimselerin bir yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırıldığı, bu suçun umuma açık mahaller veya basın vasıtasıyla işlenmesi durumunda cezaları yarı oranda artıran düzenlemelerin bulunduğu da anımsatıldı.

Yeni KHK kapsamında en üst seviyeden ceza

Üst Kurul, oy birliğiyle aldığı kararda, Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve nefret duyguları oluşturmaya yönelik içerik nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin "f" ve "ç" bentlerinde yer alan, televizyon yayınlarının "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamayacağı" ve "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamayacağı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler içeremeyeceği" hükümlerinin ihlal edildiği tespitine yer verdi.

Söz konusu ihlal nedeniyle televizyon kanalına OHAL kapsamında çıkarılan 690 sayılı KHK'da, medya hizmet sağlayıcılarına verilen en yüksek oran olan "yüzde 5"lik para cezası verilmesi kararı alındı.

Buna göre kanal, bir önceki ay reklam gelirinin yüzde 5'i oranında para cezası ödeyecek.

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