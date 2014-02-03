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Yaşam

RTÜK'ten Teoman'a 'şehvetli klip' cezası!

RTÜK, Teoman'ın 'tek başına dans' klibini 'şehvetli' buldu, uyarı cezası verdi

03 Şubat 2014 18:21

RTÜK, sanatçı Teoman'ın ''Tek Başına Dans'' adlı klibini ''Şehvetli'' buldu, klibi yayınlayanTV kanalına uyarı cezası verildi.

RTÜK toplantısında Tarsus'ta yayın yapan Güney TV'de, 21 Kasım 2013'de yayınlanan Teoman'ın klibi ele alındı. RTÜK raporunda ''Klip, gece kulüplerinde striptiz yapan kadınlar ve bu kadınların erkekleri baştan çıkarmak için ortaya koydukları şehvet oyunları görüntülerinden oluşmaktadır. İç çamaşırı ve erotik kıyafetlerle striptiz yapan kadınların insan bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgediği görülmektedir'' denildi.

RTÜK üyeleri de oy çokluğu ile klibi ''Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde'' bularak Güney TV'nin uyarılmasını kararlaştırdı.

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