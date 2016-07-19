RTÜK: Paralel yapıyla ilişkili tüm radyo ve televizyonların lisansı oybirliğiyle iptal edildi

RTÜK, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ordudaki mensuplarıyla darbe girişimini gerçekleştirmekle suçladığı Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülen tüm radyo ve televizyon kanallarının lisanslarını iptal etti.

Anadolu Ajansı'nın haberinde "RTÜK, darbe girişiminde bulunan paralel yapı ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu tespit edilen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oybirliğiyle iptal etti" dendi.

İşte lisansı iptal edilen radyo ve televizyonlar

Yayın hak ve lisansları iptal edilen televizyon ve radyoların listesi şöyle:

"STV, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyo, Can Erzincan TV, Kanal 124, Yumurcak TV, Hira TV, MC TV, Dünya TV, Kanal Türk, Bugün TV, Mehtap TV, Berfin FM, Kanal Türk Radyo, Burç FM, Samanyolu Haber Radyosu, Radyo Mehtap, Haber Radyo Ege, Dünya Radyo, Radyo Küre, Merkür TV, Esra Radyo, Tuna Shoping TV, Samanyolu Haber Radyo Anadolu."

Kayyım atananlar ne olacak?

RTÜK söz konusu açıklamada başka detay vermedi. Bir RTÜK yetkilisi daha önce kayyım atanmış olan radyo ve televizyon kuruluşlarının durumlarının kayyım yetkililerine sorulacağını bildirdi.