AKP'den darbe girişimini araştırma önergesi

AKP Grup Başkanlığı, TBMM Başkanlığı'na 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili araştırma önergesi verdi.

AKP Grup Başkanvekillier Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş imzasıyla verilen araştırma önergesi şöyle:

"15 Temmuz 2016 Cuma günü ülkemize, milletimize, milli iradeye, demokrasimize, ortak değerlerimize karşı, organize, planlı ve kapsamlı terörist darbe girişiminin nedenleri ile böyle bir sürecin bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98., TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz."