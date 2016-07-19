T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP'den darbe girişimini araştırma önergesi

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminde 208 kişi hayatını kaybetmişti

19 Temmuz 2016 18:13

AKP Grup Başkanlığı, TBMM Başkanlığı'na 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili araştırma önergesi verdi.

AKP Grup Başkanvekillier Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş imzasıyla verilen araştırma önergesi şöyle: 

"15 Temmuz 2016 Cuma günü ülkemize, milletimize, milli iradeye, demokrasimize, ortak değerlerimize karşı, organize, planlı ve kapsamlı terörist darbe girişiminin nedenleri ile böyle bir sürecin bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98., TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz."

 

ETİKETLER

darbe girişimiAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24