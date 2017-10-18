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RTÜK'ten İsmail Küçükkaya'nın haberi nedeniyle Fox TV'ye ceza

Cezanın, kanalın bir aylık reklam gelirinin yüzde 3'üne denk geldiği belirtildi

18 Ekim 2017 22:59

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sabah programında Aile ve Sosyal Politakalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinin telefonunda ByLock çıktığına ilişkin haberi nedeniyle Fox TV’ye ceza kesti.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, savcılık Küçükkaya’nın ifadesini almak için program kaydının gelmesini beklerken kayıt üzerinden inceleme yapan RTÜK, kanala "haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" gerekçeleriyle ceza kesti.

Cezanın kanalın bir aylık reklam gelirinin yüzde 3’üne denk geldiği belirtildi.

İfade veremedi

Bakan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Küçükkaya'nın ifadesi, program kayıtları henüz dosyaya gelmediği gerekçesiyle alınmadı. Küçükkaya'nın ifadesi kayıtlar incelendikten sonra alınacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında “Kamu görevlisine hakaret” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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