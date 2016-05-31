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RTÜK'ten Gülşen'in Dan Dan şarkısına bir ceza daha

RTÜK, daha önce kestiği cezaya gerekçe olarak klip için "eskort" benzetmesi yapmıştı

31 Mayıs 2016 13:14

Klibi nedeniyle RTÜK ile Gülşen arasında “eskort” polemiği başlatan “Dan Dan” şarkısına şimdi de sözlerinden dolayı ceza kesildi.

RTÜK, Gülşen’in ‘Dan Dan’ klibi için ‘telefonla arkadaşlık hizmeti veren kadına’ benzetilerek ceza vermişti. Bu cezanın açıklamasının kadınlık gururuna zarar verdiğini belirten sanatçı yasal yollara başvurmuştu. Ancak klibi nedeniyle RTÜK ile Gülşen arasında ‘eskort’ polemiği başlatan ‘Dan Dan’ şarkısına şimdi de sözlerinden dolayı ceza kesildi.

Ocak ayında yayınladığı klip için Dream Türk kanalına 14 bin 359 lira idari para cezası verildi. Çocuk ve gençlere intihar mesajı verdiği gerekçesiyle verilen ceza, şu açıklamayla duyuruldu:

“Şarkıdaki ‘Ya beni gelip alırsın buradan/ Ya da bir ses duyarsın oradan/ Öldürürüm kendimi, dan dan dan’ şeklinde ifade edilen sözlerle istediğini elde edemeyince silahla kendini vurma mesajı verilmektedir. Bu söz, özellikle ergenlik çağının bunalımlarını yaşayan çocuklara, problemler karşısında intiharı çözüm olarak göstermesi açısından çok büyük tehlike arz etmektedir. Bu nedenle yayını yapan kuruluş hakkında; ‘Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde yayınlanamaz’ ilkesini tekraren ihlali nedeniyle 14 bin 359 lira idari para ceza uygulanmasına karar verildi.”

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