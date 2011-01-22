-RTÜK'TEN DİZİLERİ FİŞLEDİĞİ İDDİASINA YALANLAMA ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Üst Kurul'un dizileri fişlediği iddiasıyla ilgili, ''Böyle bir şey söz konusu değil. Habere konu olan çalışma dizi filmlerin temalarıyla ilgili bir profil çalışmasıdır ve aralık ayındaki toplantıda yayıncılarla paylaşılmış, kendilerine sunulmuştur'' dedi. Prof. Dr. Dursun, yaptığı açıklamada, bugün bir gazetede, ''RTÜK'ün dizileri fişlediğine'' yönelik iddiaların yer aldığını, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dizilerin fişlenmesi diye bir şeyin söz konusu olmadığını ifade eden Dursun, şunları kaydetti: ''Habere konu olan çalışma dizi filmlerin temalarıyla ilgili bir profil çalışmasıdır. 27 Aralıkta düzenlenen toplantıda yayıncılarla paylaşılmış ve kendilerine sunulmuştur. Aynı çalışma, 13 Ocakta Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf'ın yayıncılarla yaptığı toplantı için güncellenmiştir. Bu tamamen bir profil çalışması olup, herhangi bir gizliliği söz konusu değildir, aleniyet kazanmıştır. Toplantıda bu çalışmanın hem sunumu yapılmış hem de bilgiler kanal yöneticilerine takdim edilmiştir. RTÜK'te programlarla ilgili çok daha detaylı analiz çalışmaları bulunmaktadır.'' RTÜK'ün, 27 Aralıkta yayıncılarla yaptığı toplantıda, dizi filmler ve izdivaç programlarıyla ilgili sorunlar masaya yatırılmış, bu toplantıda dizi filmlerin temaları ve dizi süreleri de değerlendirilmişti.