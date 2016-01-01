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RTÜK'ten Cem Küçük'e yanıt: Bir gazetecinin haddi değil

Star yazarı Küçük, bir süredir RTÜK'e yönelik "FETÖ karargahı" suçlaması yöneltiyordu

01 Ocak 2016 17:50

Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), A Haber'e verilen cezalar nedeniyle kuruma yönelik sert eleştirilerde bulunan ve “RTÜK son yıllarda bir FETÖ karargâhı gibi çalıştı" diyen Star yazarı Cem Küçük'e, isim verilmeden yanıt geldi. RTÜK’ten yapılan açıklamada, "Söylenenler bir gazetecinin yetkisi ve haddi içinde bir konu değildir" ifadesini kullandı. RTÜK bu konuda yasal sürecin de başlatılacağını duyurdu.

Cem Küçük, "RTÜK’teki paralel yapı da temizlenecek" ifadelerini kullanması akabinde, iki gün önce RTÜK’ün en önemli dairelerinden olan İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde pek çok isim görevden alınıp başka yere kaydırılmıştı.

RTÜK tarafından resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, bir süredir bazı gazete, televizyon kanalları, internet siteleri gibi medya kuruluşlarında RTÜK'ün, seçim dönemindeki kararları nedeniyle haksız ithamlara maruz kaldığı bildirildi.

RTÜK'ün görev ve sorumluluk alanı ile ilgili kararları ve bu karar süreçlerinde yer alan üyeler ile idari personel hakkında da suç teşkil edebilecek nitelikte karalama kampanyası yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"RTÜK'ün hiçbir birimi lağvedilmemiştir. RTÜK, kurum içinde ihtiyaç duyduğu tüm personel hareketini kendi inisiyatifi ile yapmış olup, bunun dışında iddialar asılsız iddialardır.

Geçtiğimiz günlerde şu an medya ile iştigal eden ve sıkça ifade özgürlüğünün kısıtlandığından şikayet eden bazı isimler, bir takım televizyon programlarındaki yayınlarla ilgili, neredeyse yayın ilkelerinin tamamını ihlalden müeyyide uygulanması için RTÜK'e avukatları aracılığı ile yüzlerce şikayette bulunmuşlardır. Sırf, birilerinin tamamen bilgiden yoksun, temelsiz, hadsiz saldırıları ile lağvedilecek bir kurum değildir. Hele bazılarının zaman zaman ileri sürdüğü gibi '12 Eylül artığı' bir kurum hiç değildir.

 

“Gazetecinin haddi değildir”

 

Anayasal bir kurum olan RTÜK, 'FETÖ'cü, FETÖ'nün karargahı' gibi hiçbir izahı olmayan ve hukuk ve gerçek dışı ifadelerle yıpratılmaya çalışılmaktadır.

Anayasal bir kurum olan RTÜK'ü, bugün devletin tüm kurum ve kuruluşlarının, terör örgütü kapsamında mücadele ettiği ve yargılaması devam eden bir yapı olan 'FETÖ Karargahı' diye suçlayan ve paralel yayınların korunduğunu ve kollandığını iddia edenler, bunu hangi bilgilere dayanarak yaptıklarını, elbette yargı önünde hesabını vereceklerdir.

Anayasal bir kurumun lağvedileceğini, üyelerinin ve çalışanlarının teröre yardım ve yataklıktan yargılanacağını söylemek bir 'gazetecinin' yetkisi ve haddi içinde bir konu değildir. Bu konuda gerekli yasal süreçler elbette işletilecektir."

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