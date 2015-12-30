Cem Küçük'ün "Temizlenecek" dediği RTÜK'te operasyon

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) en önemli dairelerinden olan İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde pek çok isim görevden alınıp başka yere kaydırıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Star yazarı Cem Küçük'ün daha önce A Haber'e verilen cezalar nedeniyle sert dille eleştirdiği ve "Yakında tasfiye edilecekler" dediği dairedeki isimlere görevden alındıklarına dair talimat önceki akşam ulaştı. "Aslında RTÜK meselesini esaslı biçimde ele almak gerekiyor. RTÜK son yıllarda bir FETÖ karargâhı gibi çalıştı" iddiasında bulunan Cem Küçük, "RTÜK’teki Paralel Yapı da temizlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK'te görevden alınanların listesi şöyle:

İzleme ve Değerlendirme Dairesinden Uzman Denetçi Erhan Esmeray, Üst Kurul Uzmanları Yüksel Embel, Nergis Akıncı, Sevgi Hasipek, Meltem Özde, Hatice Baştuğ, Üst Kurul Uzman Yardımcıları Sevilay Gedik, Yakup Kevkiroğlu ve Mustafa İmal: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na, Üst Kurul Uzmanı Mustafa Safaz ve Uzman Burcu Özbaki: Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na, Üst Kurul Uzmanları Nevin Yılmaz, Ayça Çemlıbel ve Aslı Soydan: Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı'na, Üst Kurul Uzmanı Bengü Bilgin: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne, Üst Kurul Müşaviri Yılmaz Kesmeci: İdari Mali İşler Dairesine, Memur Ahmet Fethi Fırat: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na.