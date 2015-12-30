T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cem Küçük'ün "Temizlenecek" dediği RTÜK'te operasyon

İzleme ve Değerlendirme Dairesi'ndeki pek çok kişinin görev yerinde değişiklik yapıldı

30 Aralık 2015 22:32

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) en önemli dairelerinden olan İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde pek çok isim görevden alınıp başka yere kaydırıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Star yazarı Cem Küçük'ün daha önce A Haber'e verilen cezalar nedeniyle sert dille eleştirdiği ve "Yakında tasfiye edilecekler" dediği dairedeki isimlere görevden alındıklarına dair talimat önceki akşam ulaştı. "Aslında RTÜK meselesini esaslı biçimde ele almak gerekiyor. RTÜK son yıllarda bir FETÖ karargâhı gibi çalıştı" iddiasında bulunan Cem Küçük, "RTÜK’teki Paralel Yapı da temizlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK'te görevden alınanların listesi şöyle:

İzleme ve Değerlendirme Dairesinden Uzman Denetçi Erhan Esmeray, Üst Kurul Uzmanları Yüksel Embel, Nergis Akıncı, Sevgi Hasipek, Meltem Özde, Hatice Baştuğ, Üst Kurul Uzman Yardımcıları Sevilay Gedik, Yakup Kevkiroğlu ve Mustafa İmal: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na, Üst Kurul Uzmanı Mustafa Safaz ve Uzman Burcu Özbaki: Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na, Üst Kurul Uzmanları Nevin Yılmaz, Ayça Çemlıbel ve Aslı Soydan: Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı'na, Üst Kurul Uzmanı Bengü Bilgin: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne, Üst Kurul Müşaviri Yılmaz Kesmeci: İdari Mali İşler Dairesine, Memur Ahmet Fethi Fırat: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na.

ETİKETLER

rtükİzleme ve Değerlendirme Dairesigörev değişikliği

İlgili Haberler

Star yazarı Küçük, iktidara yakın medyaya ceza kesen RTÜK'ü hedef aldı: Oradaki paralel yapı da temizlenecek

"RTÜK son yıllarda bir FETÖ karargâhı gibi çalıştı"

Star yazarı: İstihbarat raporlarında RTÜK'ün lağvedilmesinden bahsediliyor

Cem Küçük: FETÖ soruşturmasının RTÜK ayağında çok sayıda kişi yargılanacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24