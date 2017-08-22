RTÜK'ten açıklama: Evlilik programları olmayacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, ‘evlilik programları’ ile ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ellialtı "Artık evlilik programları olmayacak. Yayıncı kuruluşlarla görüştük yeni dönemde evlilik programı başka formatta yayınlanacak" dedi.

Evlilik programları, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yayından kaldırılmıştı.

Posta’nın haberine göre, Basın İlan Kurumu’nun düzenlediği toplantıda katılımcıların evlilik programları ile ilgili sorusu üzerine Murat Ellialtı, “Artık evlilik programları olmayacak. Yayıncı kuruluşlarla görüştük yeni dönemde evlilik programı başka formatta yayınlanacak. Geçen dönem benzeri evlilik programları yapanlara çok ağır cezalar verilecek” dedi.

Geçen hafta Esra Erol’un ekibi, Instagram’dan programın devam edeceğini ve yakında başlayacaklarını duyurmuştu.