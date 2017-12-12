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Medya

RTÜK'ten 3 magazin programına ceza

RTÜK: Yayın içeriğinde kullanılan ifadeler magazinsel yaklaşımın çok ötesinde eleştiri sınırlarını aşan, tarafları rencide edici, kişilerin saygınlığını zedeleyici nitelikte

12 Aralık 2017 17:09

Gülben Ergen ve çocuklarının babası Mustafa Erdoğan’ın 'magazin programlarında kişilik haklarımıza saldırıldı' başvurularını gündemine alarak inceleyen Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK), 'Duymayan Kalmasın', 'Söylemezsem Olmaz' ve 'Herşeyi Konuşalım' magazin programlarına kişilik haklarına saldırı ve 3. şahısları itham nedeniyle para cezası uygunlanmasına karar verdi.

Sanatçı Gülben Ergen’in olaylı boşanmasının ardından şikayete konu olan programlarda Ergen ve eski eşi Mustafa Erdoğan hakkında ağır ithamlarda bulunulmuş; Erdoğan'ın Avukatı İlkser Akbulut ve Ergen'in Avukatı Altın Mimir söz konusu TV kanallarını RTÜK’e şikayet etmişlerdi.

Bu eleştiriler magazinin ötesinde, eleştiri sınırını aşıyor

Başvuruyu oy birliğiyle haklı bulan RTÜK, karar metninde şu çarpıcı tespitlerde bulundu: Kamuoyunda bilinirliği olan ünlü kişilerin yaşadıklarının magazinsel anlamda haber değeri taşımış olsa da; söz konusu yayın içeriğinde kullanılan ifadelerin magazinsel yaklaşımın çok ötesinde eleştiri sınırlarını aşan, tarafları rencide edici, kişilerin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

En büyük ceza Seren Serengil'e

Kurul, 'Duymayan Kalmasın'a 207 Bin TL, 'Söylemezsem Olmaz'a 32 bin 454 TL ve 'Herşeyi Konuşalım' isimli programa 14 bin 908 TL ceza kesti. (DHA)

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