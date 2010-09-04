-''RTÜK'E, YÖK'E KARŞI ÇIKACAKSINIZ'' SAMSUN (A.A) - 04.09.2010 - Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, ''12 Eylül'le hesaplaşma diyorsanız, madem hesaplaşacaksınız YÖK'le niye hesaplaşmaya girmiyorsunuz. Eğer siz 12 Eylüle karşıysanız RTÜK'e, YÖK'e karşı çıkacaksınız'' dedi. Aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Mimar Mühendisler Odası Samsun İl Koordinasyon Kurulu, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bulunduğu Samsun Sivil Toplum Örgütleri Platformu'nun davetlisi olarak Samsun'a gelen Kanadoğlu, Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi'nde Anayasa Değişikliği Paketi'ni değerlendirdi. Hukuk devletinin, yasamanın ve yürütmenin her türlü yargı denetimine açık olduğu bir rejimin adı olduğunun altını çizen Kanadoğlu, ''Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı deyince 1982 Anayasası'na da bakmak gerekir. Olduğu gibi duran yargı bölümü hiç bir iktidar tarafından gerçekte düzeltilmek ve bağımsız bir yargı haline getirilmek istenmedi. Hiç bir iktidar kendisinin etkin olabileceği bir yargı düzeninin değişmesini istemedi'' diye konuştu. 12 Eylülden hukuki olarak hesap sormanın mümkün olmadığını ifade eden Kanadoğlu, ''12 Eylülden hesap sormak mümkün değildir. Hiç bir şeyi soramazsınız, yeniden yargılayamazsınız'' dedi. Kanadoğlu, buna öncelikle zaman aşımının engel olduğunu, diğer bir hususun da doğrudan doğruya sorumsuzluk hükmü getiren anayasanın geçici 15'inci maddesi olduğunu söyledi. Sabih Kanadoğlu, ''12 Eylülle hesaplaşma diyorsanız, madem hesaplaşacaksınız YÖK'le niye hesaplaşmaya girmiyorsunuz? Eğer siz 12 Eylüle karşıysanız RTÜK'e, YÖK'e karşı çıkacaksınız'' dedi.