RTÜK'e en çok şikâyet edilen programlar

T24- Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde 136 bin 20 konuda şikayette bulunuldu. En fazla şikayet edilen programlar, ''kadına yönelik şiddet'' gerekçesiyle ''Aşk-ı Memnu'', ''Fatmagül'ün Suçu Ne?'' ve ''Türkan'' adlı diziler oldu.



Üst Kurulun 2010 yılında gelen bildirimlerin genel değerlendirme raporundan derlenen bilgilere göre, vatandaşlarca RTÜK'e en çok şikayet edilen program türü yine yerli diziler oldu. 2010 yılının dokuz aylık döneminde yerli dizilerle ilgili şikayetler toplam bildirimlerin yüzde 51'ini oluşturdu. Yeni yayın döneminde başlayan ve ilk bölümündeki tecavüz sahnesiyle tepkileri çeken ''Fatmagül'ün Suçu Ne?'' adlı diziyi izleyiciler en çok ''kadına yönelik şiddet'' içerdiği gerekçesiyle şikayet etti. Yerli diziler kategorisinde gelen şikayetlerde ''kadına yönelik şiddet'' kriteri ilk kez yüzde 99 oranına ulaştı.



''Türk Aile Yapısına ve Ahlaka Aykırılık'' konusunda yapılan değerlendirmelerin yüzde 78'i, ''Milli ve Manevi Değerlere Aykırılık'' konulu kritere ilişkin şikayetlerin yüzde 77'si ve ''Program Kaldırılsın'' şeklinde gelen şikayetlerin yüzde 75'i dramatik dizilerle ilgili oldu.



Ocak–Eylül döneminde dramatik dizilerle ilgili toplam 33 bin 213 bildirimin 9 bin 986'sı (yüzde 30) ''Aşk-ı Memnu'', 4 bin 808'i (yüzde 15) ''Fatma Gül'ün Suçu Ne?'' ve 4 bin 735'i (yüzde 14) ''Türkan'' adlı diziler hakkında geldi. Bu üç dizinin sahip olduğu oranlar, dramatik diziler hakkında gelen şikayetlerin yüzde 59'unu oluşturdu. Ocak–Eylül 2010 döneminde en çok şikayete konu olan dramatik dizilerin tümünün Kanal D'de yayınlandığı görüldü.



Akşam kuşağındaki yayını geçen Haziran ayında bitmiş olmasına rağmen Aşk-ı Memnu, dokuz aylık dönemdeki toplam şikayet oranları içerisindeki en yüksek payı aldı. En fazla şikayet edilen diğer iki dizi ise Eylül ayında başlayan yeni dönemde yayına girdi.



Yılın dokuz ayında en çok bildirim alan bu üç dizi, yüzde 26 oranı ile ''Program Kaldırılsın'', yüzde 24 ile ''Türk Aile Yapısına ve Ahlaka Aykırılık'' ve yüzde 17 oranı ile ''Çocuk ve Gençlerin Korunması'' konulu kriterlere ilişkin olarak şikayet edildi.



2010 Ocak-Eylül dönemi genel değerlendirme raporuna göre, yerli dizilerden sonra en fazla bildirim alan program türleri yüzde 8 ile direnç yarışmaları, yüzde 7 ile reklam kuşakları, yüzde 4'lük dilimler ve sırasıyla kuşak programları, haber bültenleri ve dramatik ögeler içeren eğlence programları oldu.



-HABER BÜLTENLERİ HAKKINDAKİ BİLDİRİMLER-







2010 yılının dokuz aylık döneminde haber bültenleri hakkındaki bildirimlerin yüzde 20'si ''ATV'', yüzde 12'si ''KANAL D'' ve yüzde 8'i ''STAR TV'' kanallarına ilişkin olarak gerçekleşti. Vatandaşlardan gelen 530 bildirimin (yüzde 22), herhangi bir kanal ismi olmaksızın, genel anlamda haber bültenlerinin sunumuyla ilgili olduğu görüldü.

Haber bültenleri yüzde 26 oranında ''Kişilik Haklarına Aykırılık/Hakaret'', yüzde 23 oranında ''Taraflı Yayıncılık'' ve yüzde 12 oranında ''Toplumu Yanıltma'' konulu kriterlere dönük olarak şikayet edildi.



