RTÜK: Vatandaş rahatsız; diziler, spor programları, haber bültenleri titizlikle takip ediliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dizilerde vatandaşları rahatsız eden pek çok sahne bulunduğunu belirterek "yapımlar titizlikle takip ediliyor" dedi.

Kurumsal olarak yapılan yazılı açıklamada dizilerden, spor programlarına, haber bültenlerinden belgesel yapımlara kadar pek çok televizyon yapımına ilişkin "vatandaşların rahatsızlıklarının" Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi üzerinden kendilerine ulaştığını belirtildi.

RTÜK bu yapımlarla ilgili yaptıkları hatırlatmaların yayıncılar tarafından dikkate alınması ricasında bulundu. Aksi durumda yaptırımla sonuçlanacağı uyarısını yineledi.

Açıklama şöyle:

"Son zamanlarda sektörümüzde ve halk nezdinde yayınlarla alakalı hararetli tartışmalar yaşanmaktadır. Dizi filmler başta olmak üzere, haber ve spor programlarında hatta belgesel yapımlarda yayın ilkeleriyle bağdaşmayan durumların olduğu görülmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme uzmanları eliyle bütün yayınları yakından takip etmekte ve yasaya aykırı durumlarda gerekli raporlamaları yapmaktadır.

"Vatandaş rahatsız"

Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi, internet, sosyal medya gibi çeşitli mecralardan Üst Kurula ulaşan bildirimler de açıkça gösteriyor ki ekranlarımızda yer alan dramatik yapımlarda yani dizi filmlerde vatandaşlarımızı rahatsız eden pek çok sahne bulunmaktadır.

Dizilerde milli ve manevi değerlerimizle genel ahlaka aykırı görüntülere ve konulara yer verilmesi, sanki hiç bir kanun, nizam, hukuk yokmuş gibi şiddetin her türlüsünün işlenmesi, tütün ve tütün mamulleri ile alkol kullanımını özendiren sahnelerin açıkça sergilenmesi kabul edilemez. Filmlerde çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verecek türden diyaloglarla görüntülerin ekrana getirilmesi, dilin kaba ve argo kullanımına yer verilmesi toplumsal sorunlara yol açabilecek yanlışlardır.

"Gerçek dışı haber"

Ayrıca haber bülteni ve programlarına ilişkin dikkatimizi çeken durumlar yaşanmaktadır. Bazı medya kuruluşlarının basın meslek ilkelerini hiçe sayarak ve maksatlı olarak gerçek dışı haber vermelerini, yayın konuklarının asılsız beyanlarına müsaade edilmesini, yalan haberle gerçek haberi ayıramayan sunucuları ve her konunun uzmanı olduğunu iddia eden bazı sözde uzmanların halkı kışkırtmaya çalışan ayrıştırma çabalarını görmezden gelemeyiz.

Yine bazı spor yorum programlarında toplumuzun bir kesimini veya meslek gruplarını rencide eden söylemlere şahit oluyoruz.

"Yayınlar titizlikle takip ediliyor"

Bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan bu tür hatalarla ilgili uzman raporlarının en kısa sürede Üst Kurul gündemine alınması sağlanarak bundan sonraki süreçte de benzeri ihlaller uzmanlarımız tarafından titizlikle takip edilecektir.

Yaptığımız bu hatırlatmaları yayıncılarımızın dikkate almasını önemle rica ediyoruz. Aksi durumun 6112 sayılı Kanun gereği yaptırımla sonuçlanacağı malumdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."