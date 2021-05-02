RTÜK üyesi Taşcı: RTÜK Başkanı TV yöneticilerine özel hattan “lebaleb” görüntüleri kullanmamaları talimatı gönderdi

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyon kanallarının yöneticilerine "lebaleb" görüntüleri kullanmamaları için özel hattan talimat gönderdiğini öne sürdü. RTÜK Başkanı Şahin ise Twitter'dan açıklama yaparak, "Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır." dedi.

Taşcı Twitter paylaşımında, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir “talimat” gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine “boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını” istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek!!!" ifadesini kullandı.

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele edilen dönemde AKP'nin kalabalık ve sosyal mesafesiz kongreleri, kalabalık cenazeler tepki çekmişti. Son olarak da Adana Demirspor maçına taraftar alınması gündem olmuş, Samsunpor Başkanı konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlunu işaret etmişti.

TIKLAYIN | Adana Valiliği'nden Adana Demirspor-Balıkesirspor maçına taraftar alınmasına ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Taşçı'ya cevap verdi. Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yaptığımız yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Sokaklar ve gündem boş olunca malum art niyetli zihniyet de mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Çok yazık. Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır. Tüm yıldırma çabalarına rağmen işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz"