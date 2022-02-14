RTÜK Üyesi Taşçı: Haber siteleri için lisans kararının üç kurumla kalmayacağı anlaşılıyor, bu bir başlangıç

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanımasına ilişkin olarak, "Haber siteleri için lisans kararının üç kurumla kalmayacağı anlaşılıyor, bu bir başlangıç" yorumunu yaptı.

Lisans başvurusu yapması istenen VOA Türkçe’den Hilmi Hacaloğlu’nun sorusuna yanıt veren RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Bir kararın yasaya dayanması onun hukuki olduğunu göstermez. Bu bir siyasi karardır. Herkes yönetmelik çıktıktan neredeyse üç yıl sonra neden bu üç kurum seçildi diye haklı olarak merak ediyor. Ancak bunun üç kurumla kalmayacağı anlaşılıyor. Çok fazla toz kaldırmadan çok fazla gürültü koparmadan üç uluslararası kurum için karar alındı ama diğer kurumlar için de benzer taleplerin önümüzdeki haftalar ve aylarda gündeme geleceği sürpriz olmayacak. Bu bir başlangıç” dedi.

TIKLAYIN | RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı, Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanındı