RTÜK üyesi Konuralp'ten Erdoğan'ın medya genelgesine: İzlenirlik, saygınlık ve reklam geliri düştükçe, rakiplere millilik söylemiyle müdahale!

RTÜK Üst Kurul üyesi Okan Konuralp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, "Basın ve Yayın Faaliyetleri" konusunda yayınlanan genelge için “Büyük 'medya ekonomisi' kavgasının işaretidir” dedi.

Konuralp, iktidar medyasının isteği doğrultusunda yayınlandığını belirttiği genelge için, “İzlenirlik, saygınlık ve reklam geliri düştükçe, rakiplere Cumhurbaşkanlığı yoluyla ve millilik söylemiyle müdahale!” eleştirisi getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 'Basın ve Yayın Faaliyetleri' konusunda yayınlanan genelgede, aile, çocuk ve gençlerin "yanlış medya içeriklerinden korunması gerektiği" ifade edilirken, yapılması gereken bir dizi karar sıralandı. Genelgede, "toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı" belirtildi.

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