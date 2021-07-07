RTÜK üyesi Konuralp: RTÜK, 'Cemo’ türküsü nedeniyle HalkTV’ye para ve program durdurma cezası verdi

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Okan Konuralp, eski CHP milletvekili, müzisyen Hilmi Yarayıcı'nın 27 Haziran'da katıldığı "Görkemli Hatıralar" programında 'Cemo' türküsünü seslendirmesini 'terör örgütü propagandası' kabul eden RTÜK'ün, oy çokluğuyla HalkTV’ye para ve program durdurma cezası verdiğini duyurdu. Konuralp konuya ilişkin olarak, "Yaşar Kemal’den bir alıntıyla karara bakışım şöyle: “Bu gelip geçici duruma bakıp, umutsuzluğa düşmenin gereği yok.” düşüncesini dile getirdi.

Konuralp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öte yandan RTÜK, FOX-KRT-TELE1-TV100’e de para cezası verdi. Mevcut siyasi irade ve bu iradenin RTÜK’teki yansıması fikir/ ifade ve basın özgürlüğünün önündeki engeldir. Lakin tüm engeller de aşılmak içindir. Aşılır! Son not: Sözcü Tv’ye -geç de olsa- logo onayı verilmiştir." ifadesini kullandı.

Türkü nedeniyle 'Terörü övmek' ve 'teşvik etmekten' yüzde 3 idari para, 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karara RTÜK üst kurul üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp karşı oy kullandı.