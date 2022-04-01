RTÜK Üyesi Konuralp: Çiğdem Toker yalnız değildir, onun satırlarından gerçeği öğrenmeye devam...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, gazeteci yazar Çiğdem Toker'i sosyal medyada hedef gösterdi. Bayraktar, Toker için "Gazeteci müsveddesi" ifadesini kullandı. RTÜK Üyesi Okan Konuralp, "Çiğdem Toker yalnız değildir, onun satırlarından gerçeği öğrenmeye devam..." düşüncesini dile getirdi.

Konuralp Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiğdem Toker, mesleğimizin etik ilkelerine kararlılıkla uyan; dahası bu ilkelerin güçlenmesine eşsiz katkılar sağlayan bir gazetecidir. Destek mesajları da göstermektedir ki Toker yalnız değildir. Ne mutlu kendisine. O'nun satırlarından gerçeği öğrenmeye devam…" ifadesini kullandı.

Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı T3 Vakfı, gazeteci Çiğdem Toker'in "İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu" başlıklı köşe yazısı nedeniyle dava açtı. Mahkeme Toker'e 30 bin lira tazminat cezası verdi.

TIKLAYIN | Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, gazeteci Çiğdem Toker'i hedef gösterdi: "Gazeteci müsveddesi"