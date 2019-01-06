RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan, T24 Pazar'da RTÜK'ü eleştiren Tayfun Atay'a: Yazısı harika, okunmalı

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün, Modern Family dizisine “toplumun milli-manevi değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesi”ne aykırı içerik taşıması nedeniyle ceza kesmesini eleştiren T24 Pazar yazarı Tayfun Atay’ın yazısını “Yazısı harika, okunmalı...” notuyla paylaştı.

Tayfun Atay’ın “Palu Ailesi’nin adeta bir ‘docudrama’ gibi her gün şakır şakır reyting rekorları kırdığı bir ortamda RTÜK kendi korkunç gerçeğimize yüz çevirip dünyanın en başarılı dizilerinden ve "Aile hâlâ her şeydir" diyen ‘Modern Family’ için kaynattı ‘cadı kazanı’nı...” ifadelerini ve T24 Pazar’da yayımlanan yazısının linkini içeren tweetini yeniden paylaşan RTÜK üyesi Taşçı, “Değerli Tayfun hocanın yazısı hakika. Okunmalı” notunu düştü.