RTÜK üyesi İlhan Taşcı’dan Ebubekir Şahin'e: Perdenin Önü Arkası programının inceleme toplantısına ihsas-ı rey nedeniyle katılamazsınız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in, Halk TV’de Özlem Gürses'in moderatörlüğünde ekrana gelen Perdenin Önü Arkası programında gazeteci İsmail Saymaz’ın bir kadın hakkındaki ifadelerinin ‘nezaket ve vicdan sınırları’ zorladığını öne sürerek program hakkında inceleme başlatıldığını duyurduğu açıklamasıyla ilgili “Dosyanın görüşüleceği RTÜK toplantısına ihsas-ı rey nedeniyle katılamazsınız. Katılırsanız salondan çıkarılmanızı Üst Kurula teklif edeceğimi şimdiden ilan ediyorum” dedi.

Halk TV’de Özlem Gürses'in moderatörlüğünde ekrana gelen Perdenin Önü Arkası programında gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum gezisinde “Nasılsınız, iyi misiniz” sorusuna “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” yanıtını veren kadına tepki gösterirken, “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK Başkanı Şahin, dün sosyal medya hesabından Saymaz’ın bir kadın hakkındaki ifadelerinin ‘nezaket ve vicdan sınırları’ zorladığını öne sürerek program hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin, Twitter’da “Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, bugün Şahin’in tweetini retweetleyerek “Sayın Ebubekir Şahin ‘hakaret edildi’ ifadeniz adalet ve tutarlılığınızın testi için Kurula bir fırsat verecek. Dosyanın görüşüleceği RTÜK toplantısına ihsas-ı rey nedeniyle katılamazsınız. Katılırsanız salondan çıkarılmanızı Üst Kurula teklif edeceğimi şimdiden ilan ediyorum” dedi.

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