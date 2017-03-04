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Medya

RTÜK üç kanalın yayınlarını durdurmak için harekete geçti

Kurul daha önce, Türkiye aleyhine yayın yaptıkları iddiasıyla 3 kanalın yayınlarının durdurulmasını sağlamıştı

04 Mart 2017 15:05

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yurt dışından yayın yapan 3 kanalın yayınlarının durdurulması için harekete geçti.

Buna göre yurt dışından Türkiye aleyhine yayın yaptığı iddiasıyla News Channel TV, Ronahi TV ve Sterk TV'nin yayınlarının durdurulması için Fransız uydu şirketi Eutelsat yetkilileriyle görüşme başlattı.

RTÜK, daha önce aynı gerekçeyle, Fransız Eutelsat şirketiyle iletişime geçip Med Nuçe TV ve Newroz TV'nin uydu yayınlarının durdurulmasını sağlamıştı. Ayrıca Gülen cemaatine ait olduğu öne sürülen Mefkure TV'nin uydu yayınları da durdurulmuştu.

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