RTÜK, Türkçe'yi en doğru, güzel ve anlaşılır kullanan yayıncıları ödüllendirecek

Yayınlarda Türkçe'nin doğru, güzel ve anlaşılır kullanımına azami önem veren RTÜK, yayın hizmetlerinde dil kullanımı hususunda sadece denetleme yapmakla yetinmeyerek, aynı zamanda Türkçenin görsel-işitsel medyada doğru kullanılmasını sağlamak için çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi'ni" hayata geçiren RTÜK, bu yılın başında ise, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında Türk Dil Kurumu (TDK) ile görsel-işitsel medyada Türkçenin doğru ve güzel kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.