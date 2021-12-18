RTÜK'ten Yasak Elma dizisine "metres" cezası

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programının ardından RTÜK, FOX’ta yayınlanan “Yasak Elma” dizisine de ceza kesti.

Dizideki sahnelerde geçen “İki tane iyi arkadaş varmış böyle birbirlerinin evine girip çıkan cinsten, birisi diğerinin kocasıyla birlikteymiş…. Hayır sanki dünyada ilk defa böyle bir şey oluyormuş gibi konuşuluyor da. Günümüzde herkes yapıyor”, “Ayrıca herkes beni 'metres' ilan ediyor ama karşımdaki adam ne ailesini ne karısını düşünüyor” şeklindeki diyalogları inceleyen RTÜK, idari para yaptırımı kararı aldı.

RTÜK'ün verdiği kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Gayrimeşru ilişkilerin 'eğlence' adı altında masumane gösterilmesi, toplumsal manada olumsuz bir kavram olan 'metres' kelimesinin normalleştirilmesi, çocuğun olduğu bir sahnede kullanılması, aile kavramıyla ilgili olumsuz şakalar yapılması, aldatılan kadınların küçük düşürülmesi."

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