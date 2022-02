RTÜK, Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programı ile "Ortaya Karışık İlişkiler" filmi hakkında kararını verdi: Yayından kaldırılıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun CHP’li üyesi İlhan Taşcı, inceleme başlatılan Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programının 44. bölümünün Exxen’in kataloğundan çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu. Taşcı ayrıca, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix’in kataloğundan çıkarılmasının oy çokluğuyla kararlaştırıldığını belirtti.

Taşçı duyuruyu yaptığı paylaşımında, “RTÜK yetişkinlerin para verip üye olduğu tercihli/şifreli dijital platformları da denetliyor!” eleştirisi getirdi.

RTÜK üyesi Okan Konuralp de Twitter'dan, "RTÜK, Hasan Can Kaya’nın EXXEN’de yayınlanan “Konuşanlar” adlı programın 44. bölümü ile NETFLİX’de yayınlanan 'More the Merrier' adlı filmin katalogdan/ platformdan çıkartılması kararı verdi. İlkesel olarak iki karar için de diğer dosyalarda olduğu gibi karşı oy kullandım" diye yazdı.

Ne olmuştu? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'ın 'Konuşanlar' isimli programına 'Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglar'dan inceleme başlatmıştı. Gazeteci Nihat Genç, “Konuşanlar” programını küfür edildiği gerekçesiyle eleştirmiş; Hasan Can Kaya ile arasında geçen diyalogu şöyle anlatmıştı: "Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi. Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım."

TIKLAYIN - Komedyenler, "Böyle mizah mı olur" tartışmasını yorumladı: Bazı toplumlar bebek kadar hassas olabilir, güldükleriniz toplumun bebeksiliğine dokunabilir!