RTÜK'ten "TÜGVA'yı küçük düşürdüğü ve iftira attığı" gerekçesiyle Halk TV'ye ceza!

RTÜK Üyesi Okan Konuralp, RTÜK'ün, kadrolaşma listeleriyle ve kamu binalarının usulsüz teminiyle gündeme gelen TÜGVA'yı "küçük düşürdüğü, iftira attığı gerekçesiyle" Halk TV'ye para cezası verildiğini duyurdu.

Konuralp, RTÜK üyesi İlhan Taşcı ile birlikte karşı oy kullandıklarını söyledi. Konuralp ayrıca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili değerlendirmelerine yönelik Emre Kongar ve Merdan Yanardağ'ın eleştirilerini gerekçe göstererek Tele1'e de ceza kesi.

Konuralp'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"RTÜK, TÜGVA’yı küçük düşürdüğü/aşağıladığı/ iftira attığı gerekçesiyle HalkTv’ye para cezası verdi. RTÜK’ün, TÜGVA kararına, Sayın Taşçı ile birlikte karşı oy kullandık. RTÜK’ün “incinmiş” bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum.

Öte yandan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili değerlendirmelerine yönelik Emre Kongar ve Merdan Yanardağ’ın eleştirileri nedeniyle TELE 1’i de cezasız bırakmadı."

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da yaptığı paylaşımda, "RTÜK Üst Kurul toplantısında, “paralel yapılanma” savlarıyla gündeme gelen TÜGVA Vakfının Halk TV’de “küçük düşürüldüğü ve aşağılandığı” savıyla televizyon kanalına işkinci bir % 3 para cezası daha verildi. Karar oy çokluğuyla alındı." dedi.

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