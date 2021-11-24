RTÜK'ten “Ibanlarla toplanan yardımların nereye gittiği belli değil” cümlesine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo programcısı Nihat Sırdar'ın, “Ibanlarla toplanan yardımların nereye gittiği belli değil” sözlerini “tarafsızlık/doğruluk ilkesine aykırı” bularak oy çokluğuyla Kafa Radyo’ya para cezası verilmesine karar verdi.

CHP’nin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) üyesi Okan Konuralp, RTÜK’ün kararını Twitter’da “RTÜK, Nihat Sırdar’ın yaklaşık üç ay önceki programında “Ibanlarla toplanan yardımların nereye gittiği belli değil” demesini, tarafsızlık/doğruluk ilkesine aykırı buldu; oy çokluğuyla Kafa Radyo’ya para cezası verdi. Ceza, ülkenin neden bir ekonomik krizde olduğunun gösterenidir.” paylaşımıyla duyurdu.