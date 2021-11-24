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Medya

RTÜK'ten “Ibanlarla toplanan yardımların nereye gittiği belli değil” cümlesine ceza

RTÜK “Ibanlarla toplanan yardımların nereye gittiği belli değil” cümlesini tarafsızlık ilkesine aykırı buldu; Kafa Radyo’ya ceza verdi

24 Kasım 2021 15:42

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo programcısı Nihat Sırdar'ın, “Ibanlarla toplanan yardımların nereye gittiği belli değil” sözlerini “tarafsızlık/doğruluk ilkesine aykırı” bularak oy çokluğuyla Kafa Radyo’ya para cezası verilmesine karar verdi.

CHP’nin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) üyesi Okan Konuralp, RTÜK’ün kararını Twitter’da “RTÜK, Nihat Sırdar’ın yaklaşık üç ay önceki programında “Ibanlarla toplanan yardımların nereye gittiği belli değil” demesini, tarafsızlık/doğruluk ilkesine aykırı buldu; oy çokluğuyla Kafa Radyo’ya para cezası verdi. Ceza, ülkenin neden bir ekonomik krizde olduğunun gösterenidir.” paylaşımıyla duyurdu.

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