RTÜK'ten "Gülnaz Şırınga" haberi sebebiyle Halk TV'ye para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV ve Habertürk dahil birçok kanala ceza verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Koronavirüs aşısı yapan "Gülnaz Şırınga" isimli hemşirenin, Bahçeli'nin canını acıttığı için dövüldüğüne dair çıkan mizah içerikli sahte haberin Halk TV'de yayımlanması sebebiyle, "Soruşturulması mümkün olan bir haberi doğruluğundan emin olmadan verdiği" gerekçesiyle Halk TV'ye para cezası verildi.

Habertürk'te konuk olarak katıldığı bir programda eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" ifadelerini kullanması da "…kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle kanala para cezası verilmesine yol açtı.

Tele 1 televizyonuna da, Mine Kırıkkanat'ın "İçkili iken mesela 'Gel bakalım küçük o..pu' diyen bir büyük, çok tanınmış bir ressama 'Ben o..pu değilim ama sen p..venksin' tarzında cevaplar, yani benim de başıma epeyce şeyler geldi" ifadeleri sebebiyle para cezası verildi.

KRT de, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasına karşı yapılan protesto gösterilerinin konuşulduğu bir programda "Nedense şu anda güvenlik kuvvetlerinin halkın polisi olması gereken kuvvetlerimiz iktidarın sanki militanlarıymış gibi kullanılmaya çalışılıyor" ifadeleri sebebiyle para cezası aldı.

Kırmızı Oda programında çocuğa yönelik şiddet sahneleri sebebiyle TV 8'e; kadına yönelik şiddetin gösterildiği Sefirin Kızı dizisi sebebiyle Star TV'ye; Çukur dizisindeki şiddet sahneleri ve Arıza dizisinde küfürlü ifadelerin engelleme yapmadan yayımlanması sebebiyle Show TV'ye; Sen Çal Kapımı dizisinde "erotik sahneler olduğu" gerekçesiyle Fox TV'ye para cezası verildi.