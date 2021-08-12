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Medya

RTÜK'ten FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ceza

12 Ağustos 2021 12:40

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam adlı diziye  ceza verdi.  Dizi için para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

RTÜK’ten  yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. RTÜK toplantısında FOX TV'de yayınlanan başrollerini Burcu Özber ile İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük'ün paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisine ceza uygulanmasına karar verildi.

Dizide toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu ve senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsay'ın kaleme aldığı dizi, FOX TV'de cuma akşamları ekrana geliyor.

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