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Bilim / Teknoloji

RTÜK televizyon kanalı sayısını arttırıyor

RTÜK tarafından yapılan düzenleme ile ulusal çapta karasal yayın yapacak kanal sayısı 25'den 33'e yükseldi

17 Aralık 2012 14:03

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'nin karasal sayısal TV lisans kapasitesini belirledi. Buna göre, karasal sayısal yayıncılıkta ulusal kanal sayısı 25'ten 33'e yükselecek, 33 ulusal kanalın 11'i yüksek çözünürlüklü (HD), 22'si standart çözünürlüklü (SD) olacak. 
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un, karasal sayısal televizyon yayın lisansı başvuru ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Üst Kurul, ilanla, 2013 yılında televizyon kanalları için yapılacak sıralama ihalesinde, arz edilecek lisans tiplerini, türlerini, tekniklerini ve sayılarını açıkladı. 
Buna göre, karasal sayısal yayıncılıkta ulusal kanal sayısı 25'ten 33'e yükselecek, 33 ulusal kanalın 11'i HD, 22'si SD olacak. Sıralama ihalesi, 2013 yılında gerçekleştirilecek. Sıralama ihalesi ile 8 ulusal genel kanal ile 3 ulusal tematik kanala HD yayın lisansı verilirken, 11 ulusal genel kanal ile 11 ulusal tematik kanala SD yayın lisansı verilecek. Tematik kanallar, haber, spor, belgesel ve eğitim/kültür konularında yayın yapabilecek. Ayrıca her bölge için 4 genel kanala SD bölgesel, her il için 7 genel kanala yine SD yerel yayın lisansı verilecek. 
Karasal sayısal yayıncılığa geçiş çalışmaları kapsamında Türkiye'nin karasal sayısal standardı DVB-T2 ve yayın tekniği MPEG-4 olarak belirlendi. Belirlenen yayın standardı doğrultusunda karasal sayısal televizyon frekans planı hazırlandı. Bu özellikteki yayınları alabilecek televizyon cihazlarının standartları oluşturularak ilan edildi. Daha sonra analog televizyon yayıncılığından karasal sayısal televizyon yayıncılığına geçiş takvimi belirlendi. 
Buna göre, karasal sayısal yayınlar 2013'te Ankara'dan başlatılacak. Karasal sayısal yayıncılığa geçiş 2014'te tamamlanacak. 2013 yılından 2015 yılının Mart ayına kadar olan dönemde sayısal TV yayınları ile analog TV yayınlarının birlikte yapılacağı eş zamanlı yayın süreci yaşanacak; bu dönemde aynı anda hem karasal sayısal yayın hem de karasal analog yayın yapılacak. Karasal sayısal yayıncılığa geçişin tamamlanmasının ardından 2015 yılında analog yayınlar sonlandırılacak. 

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