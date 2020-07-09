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RTÜK tarafından en çok ceza alan kanallar Halk TV, FOX TV ve Tele1 oldu

09 Temmuz 2020 15:20

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin tespitine göre , Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK), 2017-2020 yılları arasında haber ve tartışma programları kategorisinde en fazla cezayı Halk TV, FOX TV, Tele1 kanallarına verdi. 

RTÜK Üst Kurul Kararları'ndan yapılan ölçümü göre , 2017-2020 yılları arasında televizyon kanallarına kesilen idari para cezalarına bakıldığında ilk 3 sırada Halk TV, Tele1 ve FOX TV yer alıyor. Verilere göre, aynı kategoride son sıralarda yer alan ATV, Ahaber, TRT Haber, Star TV gibi kanallara da bu süreçte idari para cezası verilmemiş.

2017-2020 yılları arası haber ve tartışma programları kategorisinde en çok yayın durdurma kararı verilen ilk üç kanal da sırasıyla; Halk TV, Tele1 ve FOX TV olarak belirlendi.

Kanalların gelirleri üzerinden belirli oranlara göre kesilen para cezalarının tutarlarına bakıldığında ise, FOX TV aldığı 20.999.462 TL'lik idari para cezasıyla ilk sırada yer alıyor.

 

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