İlhan Taşcı'dan 'Pusulamız millettir' diyen RTÜK Başkanı'na: Pusulam hakikat, adalet ve hukukun üstünlüğüdür

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in "Tarafsızlık ilkemiz zedeleniyor; ivedi olarak bundan vazgeçmenizde fayda var"sözlerine yanıt veren CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı "Benim pusulam hakikat, adalet ve hukukun üstünlüğüdür" dedi.

İlhan Taşcı'nın Birgün gazetesine verdiği söyleşide söylediği "Saray kontrolünde oluşturulan özel bir ekibin muhalif kanalları sürekli izlediği" sözlerine Twitter üzerinden yorum yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Bizim pusulamız millettir" demişti.

İlhan Taşcı yaptığı açıklamada Şahin'in bu sözlerine atıfla "Benim pusulam hakikat, adalet ve hukukun üstünlüğüdür" dedi.

RTÜK üyesi Taşcı "Önceliğim, RTÜK’ün tarafsız bir kurul olarak, Saraya yakınlığına ya da uzaklığına bakmaksızın yayıncılar hakkında adil kararlar alabilmesidir. Kurulun varlık nedeni tam da budur" ifadesini kullandı.

Tarafsızlık konusunda büyük görevin RTÜK Başkanı'na düştüğünü hatırlatan İlhan Taşcı şöyle dedi:

"Bu konudaki en büyük görev size düşmektedir. RTÜK Başkanı olarak bunu sağlamanız halinde kurumun saygınlığına ilişkin tartışmalar da son bulacaktır.

RTÜK’ün her saygıdeğer üyesi gibi benim de görevim basın özgürlüğü ve özgür yayıncılığın önündeki engelleri kaldırmaktır. Yayıncı kuruluşlara bakış açımızdaki temel ilke, ne tür bir yayıncılık faaliyeti ve anlayışı içinde olurlarsa olsunlar, “Basın ve düşünce özgürlüğü; ifadeyi yayma ve yurttaşların haber alma hakkı özgürlüğü” bağlamındadır.

Bu temel ilkeye bağlılık, yayıncıdan yana tavır almak demek değildir. Tersine görevimizin gereğidir. Kamu vicdanını rahatsız eden kararları nedeniyle RTÜK Başkanının kamuoyundaki tartışmalardan rahatsız olmasına gerek yoktur. Bu tartışmaları bitirmenin yolu, yayıncılara çifte standart uygulamamak ve adil olmayan kararlara imza atmamaktır."