RTÜK, rekor ceza kesmişti; Müge Anlı, "Yine yaparım" dedi

İnsan kaçakçılarını canlı yayına bağladığı gerekçesiyle RTÜK tarafından 1 milyon 320 bin lira para cezası verilen Müge Anlı, "Yine olsa yine aynı şekilde davranırım" dedi.

RTÜK, tüm Türkiye'de seri katil Atalay Filiz aranırken, 3 Haziran'da insan kaçakçıları 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdiği gerekçesiyle programa 1 milyon 320 bin lira para cezası kesmişti. Bu ceza son dönemde RTÜK'ün bir programa kestiği en yüksek cezaya denk geliyor.

Anlı, dünkü programında ceza ile ilgili şunları söyledi:

"Ben orada aldığımız cezanın doğru olduğuna inanmıyorum. Zaten öyle düşünseydim o konuşmayı yapmazdım. Yine olsa yine aynı şekilde davranırım. Ben bir gazeteciyim. Benim için önemli olan bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek, biz üzüm yemek derdindeylz. Katilimizi bulmanın, kaybımızı bulmanın derdindeyiz."