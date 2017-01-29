RTÜK’ten Müge Anlı’ya rekor ceza

RTÜK, Müge Anlı’nın “insan kaçakçılarıyla canlı bağlantısı”na rekor bir ceza kesti.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, seri katil zanlısı Atalay Filiz'in yakalanma aşamasında, sunduğu programda “insan kaçakçıları”na bağlanan ve onları izleyiciye alkışlatan Müge Anlı'ya RTÜK'ten ceza çıktı.

Yayından dolayı kanala kesilen ceza miktarının 1 milyon 320 bin lira olduğu öğrenildi. Bu da son dönemde RTÜK’ün bir programa kestiği en yüksek rakamlı cezaya denk geliyor.

Anlı’nın insan kaçakçılarını alkışlattığı anlar şöyle:

“Yunanistan’a kaça götürüyorsunuz?” diye sormuştu

Anlı, ATV'de sunduğu “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında insan kaçakçılarına bağlanarak, Atalay Filiz'in kaçırılmasına vesile olmayacaklarını açıklayan insan kaçakçılarını seyirciye alkışlatmış, hatta insan kaçakçılarına “Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz” şeklinde sorular bile yöneltmişti.

CHP’li Altıok şikâyet etti

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Müge Anlı'nın programını “İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi” gerekçesiyle RTÜK'e şikâyet etti.

RTÜK, oy çokluğuyla programa ceza kesti. Müge Anlı, Atalay Filiz'i işlediği 3 Haziran'daki programında İzmir'de göçmenleri Avrupa'ya kaçıran insan kaçakçılarıyla canlı bağlantı kurdu. Anlı ile insan kaçakçısı arasında şu diyalog geçti: