RTÜK, Murat Bardakçı'nın sözlerine 600 bin TL ceza kesti

“Tarihin Arka Odası” adlı programda Murat Bardakçı’nın “Kardashian’ın poposunu seyrediyorsunuz! O Ermeni, seyretmeyin” sözlerine Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 600 bin TL ceza kesti.

RTÜK, ünlü tarihçiler Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ile Nurhan Atasoy’un birlikte sundukları ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuk olarak katıldığı 'Tarihin Arka Odası' adlı program nedeniyle Habertürk TV’ye yaklaşık 600 bin TL ceza kesti.

RTÜK uzmanlarının hazırladığı rapora göre, 6 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan 'Tarihin Arka Odası' adlı programda ünlü sanatçı Charles Aznavur'un 'Sur Ma Vie' adlı şarkısı yayın akışı içinde izleyiciye dinletildi.

‘Salak, aptal sensin’

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, parçanın bitiminin ardından izleyicilerden tepki mesajları alan Bardakçı, gelen mesajlara yönelik olarak, “Nasıl Ermenice şarkı çalarsın diyorlar. Çüş efendim, oha. Ulan Fransızca be. Tamam kulağınızla dinlemiyorsunuz, başka tarafınızla dinleseniz bile böyle bir halt edemezsiniz. Şarkı Fransızca, herif Ermeni, aptal mısın? Salak, aptal sensin. ‘Mazi mülevves, hal bok, hati kenef’ şiiri Neyzen’in değil, Eşref’indir. Kim Kardashian’ın koca kıçını seyrediyorsunuz ya, o da Ermeni seyretme. Ermeni kıçına niye bakıyorsun?” ifadelerinin yer aldığı sert karşılıklar verdi. Raporda, ekranlarda argo ya da hakaret içeren ifadelerin kullanılmaması gerektiği, bu ifadelerin yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı dile getirildi.

Argo bir dil

Üst Kurul’da yapılan tartışmaların ardından Bardakçı’nın bu sözlerinin “yayınların insan onuruna saygılı olmaması, küçük düşürücü aşağılayıcı ve iftira niteliği içermeme” ile “Kaba ve argo dil kullanmama” ilkelerine aykırı olduğuna hükmetti. Cezanın 600 bin TL’yi bulduğu öğrenildi.