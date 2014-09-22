T24 LogoT24 Logo
Yaşam

RTÜK, Murat Bardakçı'nın sözlerine 600 bin TL ceza kesti

RTÜK, Murat Bardakçı'nın programda kullandığı sözler için kanala para cezası verdi

22 Eylül 2014 11:58

“Tarihin Arka Odası” adlı programda Murat Bardakçı’nın “Kardashian’ın poposunu seyrediyorsunuz! O Ermeni, seyretmeyin” sözlerine Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 600 bin TL ceza kesti.

RTÜK, ünlü tarihçiler Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ile Nurhan Atasoy’un birlikte sundukları ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuk olarak katıldığı 'Tarihin Arka Odası' adlı program nedeniyle Habertürk TV’ye yaklaşık 600 bin TL ceza kesti.

RTÜK uzmanlarının hazırladığı rapora göre, 6 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan 'Tarihin Arka Odası' adlı programda ünlü sanatçı Charles Aznavur'un 'Sur Ma Vie' adlı şarkısı yayın akışı içinde izleyiciye dinletildi.

 

‘Salak, aptal sensin’

 

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, parçanın bitiminin ardından izleyicilerden tepki mesajları alan Bardakçı, gelen mesajlara yönelik olarak, “Nasıl Ermenice şarkı çalarsın diyorlar. Çüş efendim, oha. Ulan Fransızca be. Tamam kulağınızla dinlemiyorsunuz, başka tarafınızla dinleseniz bile böyle bir halt edemezsiniz. Şarkı Fransızca, herif Ermeni, aptal mısın? Salak, aptal sensin. ‘Mazi mülevves, hal bok, hati kenef’ şiiri Neyzen’in değil, Eşref’indir. Kim Kardashian’ın koca kıçını seyrediyorsunuz ya, o da Ermeni seyretme. Ermeni kıçına niye bakıyorsun?” ifadelerinin yer aldığı sert karşılıklar verdi. Raporda, ekranlarda argo ya da hakaret içeren ifadelerin kullanılmaması gerektiği, bu ifadelerin yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı dile getirildi.

 

Argo bir dil

 

Üst Kurul’da yapılan tartışmaların ardından Bardakçı’nın bu sözlerinin “yayınların insan onuruna saygılı olmaması, küçük düşürücü aşağılayıcı ve iftira niteliği içermeme” ile “Kaba ve argo dil kullanmama” ilkelerine aykırı olduğuna hükmetti. Cezanın 600 bin TL’yi bulduğu öğrenildi.

ETİKETLER

murat bardakçıtarihin arka odasırtükcezakim kardeshianpoposalakaptalseyirciermeni

İlgili Haberler

Murat Bardakçı'dan izleyiciye küfürlü tepki

Murat Bardakçı, Ermeni sanatçı Charles Aznavour'un şarkısını yayımladığı görüntüler sonrasında izleyicilerin tepkisini çekti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24