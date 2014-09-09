Murat Bardakçı'dan izleyiciye küfürlü tepki

Tarihçi Murat Bardakçı, Prof. İlber Ortaylı’nın konuk olduğu programında Ermeni sanatçı Charles Aznavour’un “Sur Ma Vie” adlı Fransızca şarkısını yayınlamasının ardından izleyicilerden gelen tepkilere sert yanıt verdi. Bardakçı, “Çaldırmayız yazıyorlar. Nah çaldırmazsınız... Lan oğlum senin İstiklal Marşı'nın orkestrasyonu bir Ermeniye aittir. Edgar Manas’a ait orkestrasyon. Biliyor musun? O zaman onu da okuma” dedi.

Habertürk’te yayınlanan “Tarihin Arka Odası”nda konuğu Prof. İlber Ortaylı ile çeşitli konuları ele alan Murat Bardakçı, konu Ermenilere gelince ilginç bir video ile hem tartışmayı alevlendirdi, hem de sonrasında bazı izleyicilerle çok sert bir polemiğe girdi.

‘Hiç yayımlanmamış bir şey yayımlayacağız’

Gazeteciler.com’da yer alan habere göre, Murat Bardakçı “Hiç yayımlanmamış bir şeyi yayımlayacağız. Bir Ermeni şarkıcıyı dinleyeceğiz; dünya çapında bir isim, Charles Aznavour...” diyerek yayımladığı görüntüler sonrasında izleyicilerin tepkisini çekti.

Türkiye ’de 70’li yıllarda Fransızca şarkı modası ile birlikte ünlenen, ancak ASALA ile popülaritesi sönen Charles Aznavour’un annesinin de Türkiye’de doğmuş olmasından dolayı bizlere çok daha yakın bir isim olduğunu anlatan Bardakçı, “Sur Ma Vie” isimli Aznavour şarkısını çaldı programda.

‘Nasıl Ermenice çalarsınız! Çüş! Oha!'

Şarkının ardından programın internet sayfasına ve Murat Bardakçı’nın telefonuna “Nasıl Ermenice şarkı çalarsınız?” diyen mesajlar yağmaya başladı.

“Bazı çok bilgili izleyicilerimiz var. Çüş. Oha... Şarkı Fransızca be... Nasıl Ermenice şarkı çalarsınız diyor. Bu cehaletle ben istikbali hiç iyi görmüyorum” diyen Bardakçı, seyircisinin mesajlarına devam etmesi üzerine ise şöyle devam etti:

‘Aptal, salak, kulağınla dinle...’

“Aptal sensin canım... ‘Aptal, şarkı Fransızca ama adam Ermeni’ diyor. Salak! Aptal sensin... Deminden beri ne konuşuyoruz biz. Oğlum kulağınla dinle. Ben bir iki kişiyle mesajlaşacağım siz devam edin. Önümüzdeki hafta iki tane Ermenice şarkı çalacağım. Charles Aznavour’a bu Ermeni bilmemnesi demek çok cahilce... Bir şarkıcıdan ve şarkıdan bu kadar korkmak Türkiye’ye yakışmaz. Bir şarkı mı yıkacak devleti. Bu kadar mı çürük devlet.”

‘Tehcir konusunda bana akıl veremezsiniz’

“Türk’ün düşmanını nasıl çalarsın diyor. Biliyor musun kimdir Aznavour? Tehcir konusunda bana akıl veremezsiniz. Ben yayımladım o tehcirin belgelerini, Talat Paşa’nın defterlerini ben yayımladım. Tehcir hayatta kalma refleksiydi, yanlış şeyler yapıldı ama mecburdular diyen benim. Eğer şarkı çaldık diye yıkılacaksa yıkılsın bu devlet.”

‘İstiklal Marşı’nın orkestrasyonu bir Ermeni’ye ait’

“Çaldırmayız yazıyorlar. Nah çaldırmazsınız... Lan oğlum senin İstiklal Marşının orkestrasyonu bir Ermeniye aittir. Edgar Manas’a ait orkestrasyon. Biliyor musun? O zaman onu da okuma...”

Murat Bardakçı, Ermenistan’da sokaklarda Türkçe müziklerin dinlendiğini söyledi ve Ermeni radyolarında çalınmamasını, “Bu da onların ezikliğidir” diye eleştirdi.

‘Kardashian’ın koca kıçını beğeniyorsun ama...’

Gelen tepkilere çok kızan ve reklama girmeden önce bir kere daha aynı parçayı “Sur Ma Vie” şarkısını çalan Bardakçı bununla da yetinmedi, mesaj atanların bazılarının beğendikleri arasında Kim Kardashian olduğunu öğrenince iyice yüklendi.

Bardakçı, “Git Ermeni vatandaşı ol, Ermeni bilmem nesi yazan herifler; Kim Kardashian’ın o koca kıçını seyrediyorsunuz ya, o da Ermeni, seyretmeyin...” diyerek tepkisini dile getirdi.