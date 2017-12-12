RTÜK magazin programlarına ceza yağdırdı;Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan'da şikayetçi olmuşlardı

İSTANBUL,(DHA) RTÜK’ten magazin programlarına gelen bireysel şikayetler üzerine ağır cezalar uyguladı. Gülben Ergen ve çocuklarının babası Mustafa Erdoğan’ın “magazin programlarında kişilik haklarımıza saldırıldı” başvurularını da gündemine alan Üst Kurul, “Duymayan Kalmasın”, “Söylemezsem Olmaz” ve “Herşeyi Konuşalım” magazin programlarına kişilik haklarına saldırı ve 3. sahışları itham nedeniyle para cezası uygunlanmasına karar verdi.

Sanatçı Gülben Ergen’in olaylı boşanmasının ardından şikayete konu olan programlarda Ergen ve eski eşi Mustafa Erdoğan hakkında ağır ithamlarda bulunulmuş; Erdoğan\'ın Avukatı İlkser Akbulut ve Ergen\'in Avukatı Altın Mimir söz konusu TV kanallarını RTÜK’e şikayet etmişlerdi.

BU ELEŞTİRİLER MAGAZİNİN ÖTESİNDE,ELEŞTİRİ SINIRINI AŞIYOR

Başvuruyu oy birliğiyle haklı bulan RTÜK, karar metninde şu çarpıcı tespitlerde bulundu: Kamuoyunda bilinirliği olan ünlü kişilerin yaşadıklarının magazinsel anlamda haber değeri taşımış olsa da; söz konusu yayın içeriğinde kullanılan ifadelerin magazinsel yaklaşımın çok ötesinde eleştiri sınırlarını aşan, tarafları rencide edici, kişilerin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

EN BÜYÜK CEZA SEREN’E

Kurul, “Duymayan Kalmasın”a 207 Bin TL, “Söylemezsem Olmaz”a 32 bin 454 TL ve “Herşeyi Konuşalım” isimli programa 14 bin 908 TL ceza kesti.