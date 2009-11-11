RTÜK klibi müstehcen buldu 4 kişi atıldı!

Ece Erken’in programında yayımlanan klibe RTÜK’ten uyarı gelince, 4 kişinin işine son verildi. Erken, ‘Programı çocuklar da izliyor, tepkiler haklı’ dedi.



Ece Erken’in sunuculuğunu yaptığı ve atv’de ekrana gelen “Mavi Şeker”e RTÜK, müstehcen klip yayımlandığı için uyarı cezası verdi.



RTÜK’ün klipte kullanılan Trabzonlu bir şarkıcının “Yerim senin memelerini, kahve fincanı gibi, ıh ıh, ooh... Nasıl dayanacaksın bu geceki...” sözlerini oybirliğiyle genel ahlaka aykırı buldu. RTÜK üyesi Mehmet Dadak ise kanala aynı zamanda gençlerin ve çocukların zihinsel gelişimini etkilemekten de ikinci bir ceza verilmesini istedi ve “Verilen ceza eksiktir. Programda yayımlanan şarkının sözleri müstehcen unsurlar içermesinin yanı sıra, argo sözcüklerle de dolu olup ahlaka aykırı unsurlar vardır. Klibin yayını canlı yayın kazası olduğu savunulsa da programın içeriğinin önceden hazırlandığı dikkate alındığında, böylesine bir klibin canlı yayında gösterilmesi, kaza olamaz” açıklamasını yaptı.



‘Daha dikkatli olacağız”



Sunucu Ece Erken şunları söyledi:



“Bu video internette en çok tıklananlar arasında. Normalde videoları izliyorum ama bunu izlememiştim. Yayın devam etsin diye yayımlanan bir video, yayın akışında yoktu. Ve bu konuya dikkat etmesi gereken 4 kişinin görevine son verildi. Bundan sonra daha dikkatli olacağız ve bu gibi bir durumun tekrarı yaşanmayacak. Klipte argo kelimeler geçiyor, aslında günlük hayatta var olan laflar ama programımızı çocuklar da izlediği için ben de tepkileri haklı buluyorum.”