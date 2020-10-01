RTÜK ilk bölümden incelemeye almıştı; Kimsesizler dizisinde flaş değişiklik!

RTÜK'e yapılan şikâyet sonrası, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk'in yer aldıkları Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi.

FOX TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yapılan şikayetlerin ardından, 'Kimsesizler' dizisinin adını 'Çocukluk' olarak değiştirme kararı aldı.

Medyatava'nın haberine göre; MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, 'Çocukluk' dizisi, 9 Ekim Cuma günü FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken; Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.