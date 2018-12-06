RTÜK, Hülya Avşar'ın cezasını affetti

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, geçen sezon yayınlanan sohbet programında "aldatılmayı övdüğü" gerekçesiyle RTÜK'ten ceza alan Hülya Avşar'ın cezası affedildiğini yazdı.

Hülya Avşar, 14 Ekim 2017'de yayınlanan programda, "Erkeğin arada bir evden gidebileceğini, bunun evliliği diri tutacağı"na ilişkin sözler sarf etmiş, "Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" demişti. RTÜK tarafından bu sözler toplumda evliliğe olan inancı zayıflatacağı gerekçesiyle incelemeye alınmıştı. RTÜK 18 Ekim 2017'deki toplantısında kanalın eylül ayındaki reklam gelirinin yüzde 5'i oranında ceza kesmiş, bu da tam 1.505.058 lira olarak belirlenmişti.

Semercioğlu, "RTÜK, Avşar’ın cezasını affetti" başlıklı bugünkü (6 Aralık 2018) yazısında, Hülya Avşar'ın 1.5 milyon lira RTÜK cezası yediğini belirtti.

Ceza ödendikten sonra kanalın cezaya itiraz ederek RTÜK hakkında dava açtığını ifade eden Semercioğlu, yaklaşık bir yıl süren bu davalar sonucunda da bazı cezaların geri döndüğünü, RTÜK'ün de tahsil ettiği parayı kanala geri ödediğini söyledi. "Kanal da sunucu/yapımcıdan kestiği bölümün iadesini yapıyor" diyen Semercioğlu Hülya Avşar’ın cezasının da aynı süreci izlediğini belirterek, mahkemenin programın yayınlandığı logo ve saate dikkat çektiğini ve hukuka aykırı bir durumun olmadı kanaatine vardığını aktardı.