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Medya

RTÜK, Fox TV'de yayınlanan 'Kimsesizler' dizisini incelemeye aldı!

24 Eylül 2020 21:20

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir kanalda yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikâyetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikâyetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kimsesizler dizisinin konusu

Ailesi olmayan bir grup çocuğun dostluğunu ve onların etrafında gelişen olayları konu alan Kimsesizler dizisinin oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk ve Kübra Süzgün yer alıyor.

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