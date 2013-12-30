RTÜK, Demir Demirkan'ın klibini pornografik buldu, cezayı kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Demir Demirkan'ın, 'Aşktan Öte' şarkısının klibini, pornografik buldu.

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nin raporunda, 'Araştırmalara göre çocuklukta pornografik gösterimlere maruz kalmak, çocukların seksüel davranışlarının zarar görmesine, psikolojik travma yaşamalarına , erken yaşlarda seksüel uyarılmalarına ve bu bağlamda cinsel tutkunluğa cinsel sapkınlıklara yol açabilmektedir' dendi.

11 bin 886 Tl ceza!

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, iç çamaşırlı bir kadının loş ışıkta dans etmesiyle başlayan klibin şarkı sözlerini de inceleyen RTÜK, klibi yayınlayan VİVA Müzik kanalına 11 bin 886 ira ceza kesti.