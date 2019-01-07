RTÜK 'Cin' kelimesini yasakladı!

RTÜK’ün 'cin' kelimesinin kullanılmasını yasakladığı, bunun yerine '3 Harfliler' ifadesiin kullanılması gerektiği belirtildi.

ATV'de program yapan Müge Anlı, sunumu esnasında 'cin' kelimesinin yasaklandığını bunun yerine '3 Harfliler' denilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca 'Şarap' kelimesinin de sansürlendiği iddia edildi.

Anlı sunumu esnasında “Çocuğun içinde, RTÜK yasakladığı için söyleyemiyorum, '3 Harfliler' olduğu söylenmiş” ifadelerini kullandı.

Programın devamında ise yayına bağlanan bir psikiyatristin Cin kelimesini kullanması üzerine Anlı “Ama yani kullanmayın o kelimeyi lütfen beyefendi” diyerek, devam etti: “Bizim başımızı RTÜK’le belaya sokmayın lütfen. o kelime yasaklı. İki saattir boşuna mı ‘üç harfli’ diyoruz biz” dedi.

'Şarap' kelimesine sansür

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, FOX’ta yayınlanan 'Hayati Tehlike' filminde 'şarap' kelimesinin sansürlendiğini iddia etti. Koloğlu, “Nedir bu ‘şarap’ durumu? RTÜK ceza mı kesiyor? Yoksa mahalle baskısı mı? Gençler şarap lafını duyunca etkilenip içmeye mi başlayacaklar?” dedi.