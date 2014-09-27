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Yaşam

'RTÜK Başkanı'nın Seda Sayan'ı bu kadar sevdiğini bilmiyordum'

RTÜK üyesi Ali Öztunç, Davut Dursun'un Seda Sayan'ın programına verilen cezayı eleştirmesine tepki gösterdi

27 Eylül 2014 16:45

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) Seda Sayan'a ceza verilmesini eleştiren RTÜK Başkanı Davut Dursun’un, “Mahkemeye gitmelerini tavsiye ederim. Programda kasıtlı bir şey olmadığı açık. Biz programa iki ayrı ceza verdik. Bunlardan birisini mahkeme iptal edebilir" sözlerini eleştiren RTÜK üyesi Ali Öztunç, “Sayın RTÜK Başkanı Davut Dursun’un Sayın Seda Sayan’ı bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Kanun çok açık ve net. Sayın Dursun’un bu işi bu kadar uzatması düşündürücü” dedi.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı’ya konuşan Ali Öztunç, RTÜK Başkanı Davut Dursun’un sözlerine yanıt verdi.

 

‘Seda Sayan’ı bu kadar sevdiğini bilmiyordum’

 

“Sayın RTÜK Başkanı Davut Dursun’un Sayın Seda Sayan’ı bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Sayın Dursun bu konu gündeme geldiğinden beri adeta çırpınıyor” diyen Öztunç, sözlerine şöyle devam etti:

“Oysa her şey çok açık ve net. Biz RTÜK Kanununa göre hareket ettik. Kanun ne diyorsa onu yaptık. Hiç kimseden telkin ya da talimat almadık. RTÜK Başkanı Dursun'a şaşırdım. Çünkü yayıncı kuruluşun mahkemeye gitmesi gerektiğini söylemiş, mahkemeye giderse ceza iptal olur demiş, düşünebiliyor musunuz RTÜK Başkanı yayıncı kuruluşa RTÜK’ü şikayet etti. RTÜK’ün verdiği cezayı iptal ettirmek için mahkemeye git diye demeç veriyor, bu çok vahim bir durumdur. Temsil ettiği makamı yargıya gönderiyor. Temsil ettiği makamın mahkemeye verilmesini istiyor. Temsil yetkisinin kendisinde olduğunu söyleyen Davut Dursun temsil ettiği kurumun mahkemeye verilmesi için davet yapıyor, yayıncı kuruluşa, bu kabul edilebilir bir olay değildir, bu bir skandaldır. Sayın Dursun çok yanlış bir yol izlemektedir. Seda Sayan’ın programından sonra Sayın Dursun’un kimyası bozuldu. Kanun çok açık ve net. Kamuoyunda tepkiler var, kanuna göre ceza verilmesi gerekir biz de görevimizi yaptık. Sayın Dursun’un bu işi bu kadar uzatması düşündürücü.”

Öztunç, RTÜK iletişim merkezlerine gelen ihbarlara hakkında da konuştu ve  “Üstelik üzerinden günler geçti hala RTÜK iletişim merkezlerine gelen ihbarlarda birinci sırayı Seda Sayan’ın bu programı alıyor” dedi.

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